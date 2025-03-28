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Танцы и дерзкий жест: Варнава заткнула рот всем, кто обсуждает её внешность

1:21
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Екатерина Варнава, чья внешность регулярно становится поводом для споров в соцсетях, опубликовала ироничный ответ критикам.

Екатерина Варнава
Фото: instagram.com by личный аккаунт Екатерины Варнавы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Варнава

В новом ролике 40-летняя звезда станцевала перед камерой, завершив выступление вызывающим жестом.

"Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит мне диагнозы и знает, как лучше для меня. Пупсики, спасибо, я польщена", — подписала она видео.

Пользователи часто обсуждают трансформацию Варнавы со времён её выступлений в КВН: отмечают резкое похудение, изменение овала лица, разреза глаз и увеличение губ. Некоторые подозревают, что цвет её глаз сменился с карего на голубой благодаря линзам или коррекции, но сама актриса отрицает вмешательства, кроме уменьшения груди.

Личная жизнь артистки также привлекает внимание. В разное время она встречалась с коллегой по КВН Дмитрием Хрусталёвым и хореографом Константином Мякиньковым. В 2022 году Варнава вышла замуж за режиссёра Александра Молочникова, но брак распался через несколько месяцев, после чего Молочников уехал за границу.

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Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Варнава (род. 9 декабря 1984, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» (2008—2020).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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