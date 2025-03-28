Анна Плетнёва пожаловалась на здоровье и раскрыла планы на четвёртого ребенка

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва откровенно рассказала о возрастных изменениях и последствиях юношеских нагрузок.

Фото: youtube.com by канал вМесте, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Плетнева

В интервью для платформы "Звук" 48-летняя певица призналась, что ежедневно борется с сединой, удаляя седые волосы пинцетом.

Детские годы, посвящённые интенсивным танцевальным тренировкам и гастролям, оставили след на здоровье артистки. Плетнёва упомянула о проблемах с позвоночником, хрусте в суставах и дискомфорте в коленях.

Недавние двухчасовые концерты также давались нелегко: некоторое время назад певицу беспокоила одышка, однако сейчас, по её словам, дыхание восстановилось, а вокал стал увереннее.

Отдельно Плетнёва затронула тему пластической хирургии. Несмотря на желание увеличить грудь, она откладывает операцию из-за возможного рождения четвёртого ребенка.

"После кормления троих детей мой бюст уменьшился с четвертого размера до пуш-апа. Мысль об имплантах есть, но как совместить их с грудным вскармливанием — не понимаю", — объяснила певица, подчеркнув, что пока избегает любых вмешательств.

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Уточнения

А́нна Ю́рьевна Плетнёва (род. 21 августа 1977, Москва) — российская певица. Бывшая солистка поп-группы «Лицей» (1997—2005) и коллектива «Кофе с дождём» (2005), солистка группы «Винтаж» (2006—2016; с 2018).



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