Не Тимати: Решетова раскрыла, кто пробудил в ней желание родить второго ребёнка

Модель Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, раскрыла планы расширить семью. Несмотря на активное участие в воспитании шестилетнего сына Ратмира, блогерша призналась, что мечтает о ещё одном малыше.

Фото: Instagram by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Решетова

Она призналась, что такое желание в ней пробудило общение с сыном подруги. По её словам, Дамирчик стал вдохновением.

Напомним, сын модели родился в период её отношений с Тимати, однако после расставания пара сохранила тёплое общение ради совместной заботы о мальчике. Большую часть времени Ратмир проводит с матерью, периодически встречаясь с отцом.

Интерес к теме второй беременности возник на фоне слухов о возможном пополнении в семье самого Тимати. Ранее инсайдеры заявили, что новая избранница рэпера, Валентина Иванова, ожидает ребёнка. Однако девушка опровергла эту информацию, назвав её фейком.

Ранее стало известно об ухудшении состояния Паши Техника, находящегося на ИВЛ.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.





Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



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