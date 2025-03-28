Состояние Паши Техника стало критическим: у рэпера отказали лёгкие

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ситуация с госпитализированным в Таиланде рэпером Павлом Ивлевым (Паша Техник) резко ухудшилась.

Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

Если вчера артист находился в стабильно тяжёлом состоянии под искусственной комой и ИВЛ, то сегодня, по словам его менеджера Марка, у музыканта отказали лёгкие и возникли осложнения с сердцем.

"Сейчас его жизнь в опасности. Перевезти в Россию невозможно — он нетранспортабелен", — пояснил представитель в разговоре с Super.

На экстренное лечение уже собрано около 4,5 млн рублей из необходимых 9 млн. Средства требуются для стабилизации состояния и подготовки к сложной операции, детали которой станут известны после завершения обследования.

Официальный счёт больницы пока не предоставлен — документы ожидаются в ближайшие часы. При этом Марк подчеркнул, что публиковать фото Паши в текущем состоянии команда не намерена.

Менеджер прерывает гастрольный тур и вылетает в Таиланд во вторник, чтобы лично контролировать процесс и выяснить обстоятельства, приведшие к кризису. Дополнительно 31 марта вместе с рэпером Лёшей Метоксом запланирован благотворительный стрим — все вырученные средства направят на лечение.

Ранее стало известно о третьем фильме "Аббатство Даунтон".

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.