Джонни Депп похудел на 45 кг в 60 лет: как актёр преобразился после жизненных испытаний

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Джонни Депп удивил поклонников резкой потерей веса — за последние годы голливудский актёр сбросил около 45 кг. Его трансформация в 60 лет стала символом борьбы за здоровье и эмоциональное возрождение после череды личных кризисов.

Фото: youtube.com by канал Castle Fine Art, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джонни Депп

Решение изменить образ жизни созрело у Деппа на фоне публичных скандалов, включая громкий развод с Эмбер Херд, борьбу с зависимостями и критику внешности в таблоидах.

"Речь не о стандартах красоты, а о желании вернуть контроль над здоровьем и проводить время с детьми", — пояснил актёр в интервью.

Переломным моментом стал его 60-летний юбилей, подтолкнувший к отказу от вредных привычек.

Депп избегал радикальных диет, сделав ставку на сбалансированное питание. В его рационе преобладают овощи, гриль-лосось, авокадо и греческий йогурт с орехами. Актёр исключил сахар и фастфуд, заменив их фруктами и тёмным шоколадом, а также практиковал интервальное голодание с 8-часовым "окном" для приёма пищи.

Физические нагрузки стали неотъемлемой частью рутины: ежедневные прогулки, велосипед, силовые тренировки с упором на приседания и выпады, а также йога для гибкости и снятия стресса.

Эмоциональное восстановление оказалось ключевым. Актёр, годами сталкивавшийся с буллингом из-за веса, теперь делится в соцсетях своими успехами. Его текущий вес — около 68 кг (ранее — 113 кг) — результат двухлетней работы над собой.

Ранее стало известно о завершении карьеры Джонни Мэтисом.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.





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