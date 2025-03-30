Заказная травля: Лолита раскрыла шокирующие подробности срыва своих концертов

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала в беседе с mk.ru о срывах её концертов. Певица уверена, что это дело рук неких людей, которые враждебно настроены против неё.

Фото: commons.wikimedia.org by Serhii Bobok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Концертный зал

Исполнительница сказала, что людям, которые её травят, платят за это, к тому же они сами признавались в этом, когда их ловили на улице. Своих коллег Лолита ни в чём не подозревает: она знает, что они никогда не стали бы делать ничего подобного против неё, даже если иногда ссорились с ней.

"Это заказная травля: только ленивый, по-моему, не публиковал методички, по которым всё формировалось. Я прекрасно знаю, что это оплачивалось… То есть люди даже не скрывают, что за приходы на срыв моего концерта им платили. Кем организована травля меня, я не знаю. Видимо, кому-то я очень активно не нравлюсь", — высказалась Лолита.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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