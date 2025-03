Эпоха уходит: Джонни Мэтис объявил о завершении карьеры

Певец Джонни Мэтис, чья карьера длилась более 70 лет, объявил об уходе со сцены. Причиной стали возраст и ухудшение памяти, сообщили представители артиста.

Фото: youtube.com by канал Eric Matthews, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джонни Мэтис

Все концерты, запланированные после июня 2025 года, отменены, а последнее выступление состоится 18 мая в арт-центре Бергена (Энглвуд, Нью-Джерси). В расписании также остался концерт 10 апреля в Шиппенсберге (Пенсильвания), билеты на который ещё доступны.

"С искренним сожалением сообщаем, что мистер Мэтис, приближающийся к 90-летию, завершает гастрольную деятельность. Мы благодарим поклонников за десятилетия поддержки!" — говорится в заявлении.

Зрителям, купившим билеты на отменённые концерты, обещают возврат средств.

Мэтис, стартовавший в 1950-х, стал иконой благодаря хитам вроде Misty, Chances Are и Wonderful! Wonderful!. Его альбом Greatest Hits провёл в Billboard 200 почти 10 лет, а рождественские композиции (It's Beginning to Look a Lot Like Christmas) до сих пор звучат в праздники.

Джонни Мэтис (Johnny Mathis; полное имя — Джон Ройс Мэтис, John Royce Mathis; род. 30 сентября 1935) — американский эстрадный певец и автор песен, известный также своей работой в кино и на телевидении.



