Эмме Муньис затмила Дженнифер Лопес на премьере в Нью-Йорке: фанаты в восторге от манер подростка

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дженнифер Лопес и её 17-летняя дочь Эмме Муньис стали главными героями светской хроники после премьеры спектакля "Отелло" на Бродвее 23 марта 2025 года.

Фото: youtube.com by канал Variety, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Лопес

Внимание публики привлекла не только их стильная координация образов, но и безупречная вежливость подростка, покорившая соцсети.

Лопес блистала в элегантном кроп-топе и длинной юбке с завышенной талией, подчеркнув свой фирменный гламур. Эмме же выбрала смелый андрогинный образ: классический костюм в чёрно-белую полоску с принтованным галстуком, добавившим образу современности.

Кульминацией вечера стал момент, когда менеджер певицы Бенни Медина поправил галстук подростка. Эмме, вместо того чтобы проигнорировать жест, с улыбкой поблагодарила его, что мгновенно попало в объективы камер.

Ролик с коротким диалогом стал вирусным, собрав тысячи комментариев. "Эмме такая воспитанная — видно, что Джей Ло вложила в детей душу", "Вежливость в мелочах — это уровень!" — писали пользователи. Многие отметили, что в эпоху эпатажа искренние жесты выделяются особенно ярко.

Лопес не раз подчеркивала, что воспитывает близнецов Эмме и Макса в духе уважения и скромности, несмотря на жизнь в медиапространстве. Эмме, часто выступающая на сцене с матерью, давно зарекомендовала себя как харизматичная, но скромная личность.

Ранее стало известно о продолжении сериала "Йеллоустоун".

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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