Выносили вещи, выгоняли из гримёрок: дочь Винокура рассказала об изнанке балета

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Дочь народного артиста России Владимира Винокура, балерина Анастасия Винокур скоро отпразднует свой сорокалетний юбилей. Она вспомнила, как начинала свой творческий путь.

Фото: commons.wikimedia.org by Ewa Krasucka TW-ON, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Балет

Несмотря на знаменитого отца, Анастасия многое претерпела, пока не утвердилась в профессии. Были и издевательства, и насмешки, но артистка ко всему относилась с юмором. Именно это помогло ей выстоять в борьбе с трудностями.

"Все эти разговоры и за спиной, и в лицо я прошла ещё за восемь лет учебы в училище и знала, что в театре меня ждёт атака. Мне устраивали дедовщину, выгоняли из гримёрок, выносили мои вещи в коридор — всё это было. Самое главное — ко всему относиться с юмором. Конечно, было обидно и неприятно, но папе я никогда не жаловалась, хотя могла бы начать разборки", — рассказала Анастасия Винокур в программе "Утро. ТНТ".

Анастасия Винокур характерная балерина. Раскрыть талант ей помог педагог, и она счастлива, что смогла найти своё амплуа в балете.

Анастасия поделилась, что в основном балерины проводят на сцене 20 лет. Себя она считает почти пенсионеркой, но работающей. Свой юбилей балерина собирается отметить на сцене "Геликон-оперы". Про свой возраст балерина говорит, что ей 30 лет плюс 10 лет радости.

Уточнения

Влади́мир Ната́нович Виноку́р (род. 31 марта 1948, Курск, СССР) — советский и российский артист эстрады, юморист, пародист, певец (бас), теле- и радиоведущий, педагог, театральный режиссёр, продюсер, поэт и прозаик.



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