Выносили вещи, выгоняли из гримёрок: дочь Винокура рассказала об изнанке балета

Дочь народного артиста России Владимира Винокура, балерина Анастасия Винокур скоро отпразднует свой сорокалетний юбилей. Она вспомнила, как начинала свой творческий путь.
Несмотря на знаменитого отца, Анастасия многое претерпела, пока не утвердилась в профессии. Были и издевательства, и насмешки, но артистка ко всему относилась с юмором. Именно это помогло ей выстоять в борьбе с трудностями.
"Все эти разговоры и за спиной, и в лицо я прошла ещё за восемь лет учебы в училище и знала, что в театре меня ждёт атака. Мне устраивали дедовщину, выгоняли из гримёрок, выносили мои вещи в коридор — всё это было. Самое главное — ко всему относиться с юмором. Конечно, было обидно и неприятно, но папе я никогда не жаловалась, хотя могла бы начать разборки", — рассказала Анастасия Винокур в программе "Утро. ТНТ".
Анастасия Винокур характерная балерина. Раскрыть талант ей помог педагог, и она счастлива, что смогла найти своё амплуа в балете.
Анастасия поделилась, что в основном балерины проводят на сцене 20 лет. Себя она считает почти пенсионеркой, но работающей. Свой юбилей балерина собирается отметить на сцене "Геликон-оперы". Про свой возраст балерина говорит, что ей 30 лет плюс 10 лет радости.
Влади́мир Ната́нович Виноку́р (род. 31 марта 1948, Курск, СССР) — советский и российский артист эстрады, юморист, пародист, певец (бас), теле- и радиоведущий, педагог, театральный режиссёр, продюсер, поэт и прозаик.
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