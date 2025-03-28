Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмме Муньис затмила Дженнифер Лопес на премьере в Нью-Йорке: фанаты в восторге от манер подростка
Маринованные черри без стерилизации — просто и быстро
Сосиски в тесте без лишних хлопот — всего 30 минут до румяной корочки
Как спалить трансмиссию на бездорожье за 5 минут — и как этого избежать
Йеллоустоун не заканчивается: раскрыт секрет нового спин-оффа с Люком Граймсом
Тонкая рассада: причина может быть прямо у вас на подоконнике
Забудь про растяжку: вот разминка, от которой тело просыпается мгновенно
Что нашли на теле мумии — и почему это ставит под сомнение всё, что мы знали о кефире
Секреты сгорают в тишине: смартфон сдал твои переписки в Telegram и WhatsApp без предупреждения

Жюльет Бинош и Рэйф Файнс снова вместе на экране: раскрываем детали нового фильма

2:01
Шоу-бизнес

Режиссёр Уберто Пазолини и актёр Рэйф Файнс объединились для создания фильма "Возвращение" (The Return), новой интерпретации "Одиссеи" Гомера. Пазолини вынашивал идею адаптации этого эпоса около 30 лет, что на 10 лет дольше, чем длилось путешествие самого Одиссея. В 2011 году он предложил Файнсу не только исполнить главную роль, но и занять режиссёрское кресло. Однако Файнс решил сосредоточиться исключительно на актёрской работе, доверив постановку Пазолини.

Рэйф Файнс
Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рэйф Файнс

В "Возвращении" отсутствуют мифологические элементы оригинальной поэмы; вместо этого фильм акцентирует внимание на психологических и эмоциональных последствиях войны. Файнс воплощает образ Одиссея как измученного воина, возвращающегося на Итаку после 20 лет отсутствия, чтобы обнаружить, что его дом и семья изменились до неузнаваемости. Роль Пенелопы исполнила Жюльет Бинош, что стало третьей совместной работой актёров после фильмов "Грозовой перевал" (1992) и "Английский пациент" (1996).

Съёмки проходили на острове Корфу и в Риме с бюджетом в $20 миллионов, что позволило создать аутентичную и естественную атмосферу, отражающую внутренний мир Одиссея. Пазолини отметил, что зрелый возраст Файнса добавил глубины его персонажу: "Он привносит в роль больше благодаря жизненному опыту".

Премьера "Возвращения" состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2024 года, а в кинотеатрах Великобритании и Ирландии фильм вышел 11 апреля 2025 года. Критики отметили сильную актёрскую игру и визуальную красоту фильма, однако некоторые посчитали, что ему не хватает глубины и динамики.

Уточнения

Рэйф Натаниел Туислтон-Уайкхем-Файнс (англ. Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes, МФА [ˈreɪf ˈfaɪnz], MWCD /RĀF FĪNZ/, 22 декабря 1962, Ипсуич, Суффолк, Великобритания) — английский актёр, продюсер, режиссёр, посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами
Домашние животные
Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами Аудио 
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Шоу-бизнес
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар Аудио 
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США Любовь Степушова Эволюционный парадокс: психолог-ветеран объяснил, когда убийство становится психологической защитой Игорь Буккер Как российский ИИ переборет санкции: раскрываем секрет будущего Дмитрий Плотников
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Как спалить трансмиссию на бездорожье за 5 минут — и как этого избежать
Йеллоустоун не заканчивается: раскрыт секрет нового спин-оффа с Люком Граймсом
Тонкая рассада: причина может быть прямо у вас на подоконнике
Забудь про растяжку: вот разминка, от которой тело просыпается мгновенно
Что нашли на теле мумии — и почему это ставит под сомнение всё, что мы знали о кефире
Секреты сгорают в тишине: смартфон сдал твои переписки в Telegram и WhatsApp без предупреждения
Инфляция под прицелом: укрепление рубля может оказаться миражом
Новый проект Либескинд: революция в архитектуре или просто красивое здание
Жюльет Бинош и Рэйф Файнс снова вместе на экране: раскрываем детали нового фильма
Весенняя аллергия атакует: диета, душ и другие хитрости, которые работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.