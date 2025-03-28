Жюльет Бинош и Рэйф Файнс снова вместе на экране: раскрываем детали нового фильма

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Режиссёр Уберто Пазолини и актёр Рэйф Файнс объединились для создания фильма "Возвращение" (The Return), новой интерпретации "Одиссеи" Гомера. Пазолини вынашивал идею адаптации этого эпоса около 30 лет, что на 10 лет дольше, чем длилось путешествие самого Одиссея. В 2011 году он предложил Файнсу не только исполнить главную роль, но и занять режиссёрское кресло. Однако Файнс решил сосредоточиться исключительно на актёрской работе, доверив постановку Пазолини.

Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рэйф Файнс

В "Возвращении" отсутствуют мифологические элементы оригинальной поэмы; вместо этого фильм акцентирует внимание на психологических и эмоциональных последствиях войны. Файнс воплощает образ Одиссея как измученного воина, возвращающегося на Итаку после 20 лет отсутствия, чтобы обнаружить, что его дом и семья изменились до неузнаваемости. Роль Пенелопы исполнила Жюльет Бинош, что стало третьей совместной работой актёров после фильмов "Грозовой перевал" (1992) и "Английский пациент" (1996). ​

Съёмки проходили на острове Корфу и в Риме с бюджетом в $20 миллионов, что позволило создать аутентичную и естественную атмосферу, отражающую внутренний мир Одиссея. Пазолини отметил, что зрелый возраст Файнса добавил глубины его персонажу: "Он привносит в роль больше благодаря жизненному опыту".

Премьера "Возвращения" состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2024 года, а в кинотеатрах Великобритании и Ирландии фильм вышел 11 апреля 2025 года. Критики отметили сильную актёрскую игру и визуальную красоту фильма, однако некоторые посчитали, что ему не хватает глубины и динамики.

Уточнения

Рэйф Натаниел Туислтон-Уайкхем-Файнс (англ. Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes, МФА [ˈreɪf ˈfaɪnz], MWCD /RĀF FĪNZ/ , 22 декабря 1962, Ипсуич, Суффолк, Великобритания) — английский актёр, продюсер, режиссёр, посол доброй воли ЮНИСЕФ.



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