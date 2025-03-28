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Суд над Жераром Депардье: прокуратура требует 18 месяцев тюрьмы

Шоу-бизнес

Актёр Жерар Депардье обвиняется в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съёмок фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Приговор будет вынесен 13 мая.

Актёр Жерар Депардье
Фото: ВК-аккаунт Жерара Депардье is licensed under public doman
Актёр Жерар Депардье

Прокуратура Парижа потребовала 18 месяцев тюрьмы условно для 76-летнего актёра Жерара Депардье.

Ему предъявили обвинение в сексуальном насилии, которое, по утверждениям декоратора и помощника режиссёра, он применил время съемок фильма "Зелёные ставни" в 2021 году.

Прокуратура также потребовала 20 000 евро штрафа. Артиста внесут в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

Приговор вынесен в совещательном порядке и будет оглашен 13 мая.

Прокурор Лоран Ги заявил, что благодаря своему "монументальному статусу во французском кино", Жерар Депардье имеет "долг образцовости и человечности".

"Можно быть отличным актёром, отличным пекарем, отличным семьянином, хорошим соседом или худшим мусором на земле, это не имеет ничего общего с преступлениями, которые мы можем совершить", — гласят слова стороны обвинения.

Уточнения

Жера́р Ксавье́ Марсе́ль Депардьё или Депардье́ (фр. Gérard Xavier Marcel Depardieu; МФА ; род. 27 декабря 1948, Шатору, Эндр, Франция) — французский актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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