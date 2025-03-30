Видно, что я счастлива: Сати Казанова ответила хейтерам, обвиняющим её в сектантстве

Сати Казанова серьёзно занимается духовными практиками и медитациями, но среди пользователей Сети находятся люди, которые относятся с предубеждением к таким интересам. Некоторые и вовсе обвинят Сати в том, что она стала сектанткой.
Певица ответила на эти обвинения. Она уверена, что не делает ничего плохого и не приносит никому зла: наоборот, все эти практики делают её ещё более гармоничным и счастливым человеком.
"Почему они так реагируют? Видно, что я счастлива. Самое главное, что мне всё равно и я счастлива", — приводит слова певицы "СтарХит".
Также Казанова сказала, что нет ничего плохого в том, что она собирается брать с собой на гастроли маленькую дочь, потому что в семье музыкантов естественно, чтобы дети с ранних лет приобщались к музыке.
Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.
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