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Чтобы Бога не гневить: Лолита раскрыла, что делает втайне от всех — об этом мечтает каждый попавший в беду

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Шоу-бизнес

Лолита Милявская занимается благотворительностью. Она считает это важной частью своей жизни, однако выставление напоказ добрых дел противоречит принципам певицы. Об этом она рассказала в беседе с The Voice.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лолита

Лолита уверена, что люди, которые сами когда-то были в затруднительном положении, но сумели из него выбраться, не должны забывать о тех, кто попал в такую же ситуацию.

"Когда человек знает, что такое нищета, голод, и у него затем появляется возможность помочь — чтобы Бога не гневить, нужно обязательно так поступать. Кому ты отдашь, твоё личное дело. Главное — выбирать людей, чтобы не попасть на мошенников", — разоткровенничалась Лолита.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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