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Бородина раскрыла правду о пластике: сделала грудь, но сейчас бы не решилась

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина, недавно вернувшаяся с отдыха на Мальдивах в компании жениха, провела откровенный диалог с подписчиками и призналась, что сделала однажды пластическую операцию.

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

В рамках рубрики "вопрос-ответ" блогерша затронула тему пластических операций, фитнеса и питания. На вопрос о хирургических вмешательствах Бородина призналась, что за всю жизнь лишь однажды обратилась к подобным процедурам.

"Увеличила грудь в молодости — сейчас бы не решилась. С возрастом восстановление дается тяжелее, да и наркоза боюсь. Никаких липосакций или подтяжек живота — это не для меня", — пояснила она.

При этом ведущая подчеркнула, что не осуждает тех, кто выбирает операции, но раскритиковала тренд на "лисьи глазки". По её словам, результат такой процедуры ей кажется неестественным.

Что касается фигуры, Ксения отметила, что не придерживается строгих диет и избегает изнурительных тренировок. Она ест всё, что хочется, но небольшими порциями, отказалась от алкоголя и предпочитает длительные прогулки.

Ранее стали известны подробности третьей части нашумевшей "Дюны".

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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