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Шантаж и вымогательство: адвокат Ярмуш высказалась о планах сына Зверева отсудить у стилиста 25 миллионов рублей

Шоу-бизнес

На днях стало известно, что приёмный сын стилиста Сергея Зверева хочет отсудить у него 25 миллионов рублей за психологическую травму, нанесённую в детстве.

Сергей Зверев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сергей Зверев

По словам молодого человека, когда он был ребёнком, Зверев водил его на гламурные вечеринки, где нередко присутствовали голые люди, и это нанесло психологический вред сыну стилиста.

Адвокат Мария Ярмуш высказалась о ситуации в беседе с "Рамблером". Она считает, что обвинения приёмного сына Зверева надуманы с одной целью — получить крупную сумму денег.

"Я расцениваю решение о подаче такого иска приёмным сыном Зверева как шантаж и вымогательство. Он хочет получить какие-то деньги, при этом его обвинения в отношении приёмного отца являются совершенно надуманными и необоснованными. Никакие данные, которые могли бы свидетельствовать о жестоком обращении Зверева со своим приёмным сыном, приведены не были", — заявила Ярмуш.

Уточнения

Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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