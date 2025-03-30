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Трагический финал: SHAMAN и Мизулина лишились частей тела в Екатеринбурге

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Шоу-бизнес

В Екатеринбурге была установлена инсталляция с SHAMAN'ом и Екатериной Мизулиной. С помощью специального механизма картонные фигуры влюблённых приближались друг к другу, и тогда загоралось искусственное сердце. Также была установлена надпись "Любите. Создавайте семьи".

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

По мнению местных властей, фигуры певца и чиновницы и соответствующая надпись должны были стать призывом для жителей города, однако у екатеринбуржцев было своё мнение на этот счёт.

Инсталляция оказалась сломана. SHAMAN'у оторвали часть головы и руку, а Мизулиной — руку и нос.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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