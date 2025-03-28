Собчак о любвеобильности Марка Эйдельштейна: везде находит себе новую Анору?

Ксения Собчак оценила девушку, которой заинтересовался Марк Эйдельштейн.
Марк Эйдельштейн положил глаз на азиатку. В Сеть попали кадры, на которых актёр флиртует с очаровательной девушкой с розовыми волосами.
Звезда оскароносного фильма опубликовал кадры, на которых уговорил красотку с ним уютно улечься спать в неких сказочных декорациях.
Марка очаровала девушка по имени Жизель из популярной k-pop группы Aespa.
Любвеобильный характер Эйдельштейна оценила Ксения Собчак.
"А я смотрю, Марк в каждой стране находит себе новую Анору?" — написала журналистка под кадрами.
Ранее Собчак оценила кадры с танцующим Брюсом Уиллисом и Деми Мур. Она привела экс-супругов в пример, отметив, что именно так нужно расставаться.
Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. Известность приобрёл после исполнения главной роли в драме «Страна Саша», мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года на Берлинале.
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