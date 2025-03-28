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Снова на грани жизни и смерти: Паша Техник находится в критическом состоянии в Таиланде

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) находится в реанимации одной из клиник Таиланда с диагнозом, требующим экстренного вмешательства медиков.

Паша Техник
Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

По данным официального Telegram-канала "ПАША ТЕХНИК LIVE", артисту необходимы дополнительные 5 миллионов рублей для продолжения лечения.

Как сообщил менеджер музыканта Марк, 27 марта Ивлева ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Информация о резком ухудшении здоровья поступила утром того же дня: сначала близкие сообщили о капельнице, а позже подтвердили необходимость ИВЛ. Причины госпитализации пока не раскрываются.

Это не первый случай серьёзных проблем со здоровьем у рэпера. В ноябре 2022 года он дважды терял сознание в общественном месте, после чего был госпитализирован. Ранее, в октябре того же года, музыкант впал в кому после вечеринки с употреблением психоактивных веществ, о чём позже заявляла его супруга. Тогда он пришёл в себя через сутки.

Ранее стало известно о кратковременной госпитализации Карла III.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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