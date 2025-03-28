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Осложнения после лечения: раскрыты детали состояния госпитализированного Карла III

1:23
Шоу-бизнес » Зарубежный

Монарх Великобритании Карл III был доставлен в медицинское учреждение после возникновения осложнений на фоне противоопухолевой терапии.

карл III
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
карл III

Как сообщили представители Букингемского дворца, кратковременная госпитализация потребовалась для контроля состояния короля специалистами. Уже спустя несколько часов он покинул клинику и вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус.

Несмотря на стабилизацию самочувствия, врачи рекомендовали 75-летнему монарху отказаться от участия в публичных событиях.

"В целях безопасности, следуя медицинским предписаниям, запланированные на ближайшие дни встречи переносятся", — отметили во дворце, добавив, что Карл III приносит извинения за вынужденные изменения в графике.

Источники, близкие к королевскому окружению, охарактеризовали ситуацию как "временные трудности", подчеркнув, что процесс восстановления монарха остаётся позитивным.

Напомним, что Карл III борется с онкологическим заболеванием уже более года — диагноз был подтвержден в феврале 2024 года, почти одновременно с новостью о болезни принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

Ранее возлюбленная Тимати ответила на слухи о беременности.

Уточнения

Карл III (англ   lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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