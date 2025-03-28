Осложнения после лечения: раскрыты детали состояния госпитализированного Карла III

Монарх Великобритании Карл III был доставлен в медицинское учреждение после возникновения осложнений на фоне противоопухолевой терапии.
Как сообщили представители Букингемского дворца, кратковременная госпитализация потребовалась для контроля состояния короля специалистами. Уже спустя несколько часов он покинул клинику и вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус.
Несмотря на стабилизацию самочувствия, врачи рекомендовали 75-летнему монарху отказаться от участия в публичных событиях.
"В целях безопасности, следуя медицинским предписаниям, запланированные на ближайшие дни встречи переносятся", — отметили во дворце, добавив, что Карл III приносит извинения за вынужденные изменения в графике.
Источники, близкие к королевскому окружению, охарактеризовали ситуацию как "временные трудности", подчеркнув, что процесс восстановления монарха остаётся позитивным.
Напомним, что Карл III борется с онкологическим заболеванием уже более года — диагноз был подтвержден в феврале 2024 года, почти одновременно с новостью о болезни принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.
Ранее возлюбленная Тимати ответила на слухи о беременности.
Карл III (англ
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