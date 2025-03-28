Анна Хилькевич спешно покидает курорт из-за землетрясения

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Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич спасается бегством из охваченного землетрясением региона.

Фото: Телеграм-канал Анны Хилькевич is licensed under public doman Актриса Анна Хилькевич

Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич решила спешно прервать отдых и направляться домой из-за активных подземных толчков в Юго-Восточной Азии.

"Так. Тут землетрясение, надо срочно валить домой", — написала звезда в социальных сетях.

Хилькевич объяснила, что пока вокруг неё тихо, однако она уже купила билеты на самолёт в Москву.

"Будем надеяться, что больше толчков не будет", — выразила надежду Анна.

В Мьянме в результате землетрясения погибли 13 человек, по меньшей мере 200 пострадали. В Бангкоке после сегодняшнего землетрясения офисные работники опасаются возвращаться на рабочие места.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага».



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