Анна Хилькевич спешно покидает курорт из-за землетрясения

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич спасается бегством из охваченного землетрясением региона.
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич решила спешно прервать отдых и направляться домой из-за активных подземных толчков в Юго-Восточной Азии.
"Так. Тут землетрясение, надо срочно валить домой", — написала звезда в социальных сетях.
Хилькевич объяснила, что пока вокруг неё тихо, однако она уже купила билеты на самолёт в Москву.
"Будем надеяться, что больше толчков не будет", — выразила надежду Анна.
В Мьянме в результате землетрясения погибли 13 человек, по меньшей мере 200 пострадали. В Бангкоке после сегодняшнего землетрясения офисные работники опасаются возвращаться на рабочие места.
Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага».
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