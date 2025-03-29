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Вместо гастролей — Клязьминское водохранилище: Расторгуев раскрыл майские планы

0:55
Шоу-бизнес

Cолист и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев обычно отправлялся на гастроли на майские праздники. Он ездил по стране с концертами. В этом году Расторгуев решил изменить своей традиции и остаться дома.

Николай Расторгуев
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Расторгуев

Расторгуев рассказал, что любит проводить время с семьёй в своём загородном доме. Вот и сейчас он решил отдохнуть и хочет поехать на Клязьминское водохранилище.

"Я отпуск провожу дома и все праздники тоже очень люблю проводить у себя в Мытищах, потому что лично для меня лучше места нет, честно говоря, несмотря на мою огромную любовь к нашей большой стране со всеми её красотами", — сказал Расторгуев в беседе с изданием Regions.

Также Расторгуев рассказал, что он принимает участие в опере "Князь Владимир". Какого числа она состоится в мае, ещё не сообщалось.

Уточнения

Никола́й Вячесла́вович Расторгу́ев (род. 21 февраля 1957, Лыткарино, Московская область) — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр; народный артист Российской Федерации (2002), заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2014).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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