Вместо гастролей — Клязьминское водохранилище: Расторгуев раскрыл майские планы

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Cолист и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев обычно отправлялся на гастроли на майские праздники. Он ездил по стране с концертами. В этом году Расторгуев решил изменить своей традиции и остаться дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Расторгуев

Расторгуев рассказал, что любит проводить время с семьёй в своём загородном доме. Вот и сейчас он решил отдохнуть и хочет поехать на Клязьминское водохранилище.

"Я отпуск провожу дома и все праздники тоже очень люблю проводить у себя в Мытищах, потому что лично для меня лучше места нет, честно говоря, несмотря на мою огромную любовь к нашей большой стране со всеми её красотами", — сказал Расторгуев в беседе с изданием Regions.

Также Расторгуев рассказал, что он принимает участие в опере "Князь Владимир". Какого числа она состоится в мае, ещё не сообщалось.

Уточнения

Никола́й Вячесла́вович Расторгу́ев (род. 21 февраля 1957, Лыткарино, Московская область) — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр; народный артист Российской Федерации (2002), заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2014).



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