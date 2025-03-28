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В загородный дом Аллы Пугачёвой не получилось найти жильцов из-за дорогивизны

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Шоу-бизнес

Легендарный дом Аллы Пугачёвой на Истре не получается ни продать, ни сдать в аренду. 

Певица Алла Пугачёва
Фото: https://vk.com/allaprimadonna by ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

В 2025 году недвижимость Примадонны снята с объявления об аренде. Теперь особняк народной артистки СССР можно только купить.

После выхода замуж за Максима Галкина* Алла Пугачёва переехала жить к супругу. 

Свой дом в 2014 году она подарила старшему внуку Никите Преснякову, который переехал жить в США.

Дом длительное время пытались сдать в аренду за 2 млн руб в месяц,. Желающих пожить в особняке Примадонны за такую сумму не нашлось.

Сейчас особняк выставлен на продажу за 152 млн руб. Цена выше, чем в среднем по рынку. Подобные дома продаются за 120 млн рублей. Предположительно завышение цены связано с интересной "биографией" объекта недвижимости.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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