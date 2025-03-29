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Лолита раскрыла секрет: эти сериалы заменят россиянам афродизиаки

0:47
Шоу-бизнес

Певица Лолита уверена, что просмотр турецких сериалов — это отличный способ повысить рождаемость в России. Об этом она высказалась в своём Telegram-канале.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лолита

Лолита подняла тему турецких сериалов после предложения одного из депутатов запретить их в России. Лолита уверена, что запрет может негативно отразиться на демографии.

"Понимаете, когда у тебя мужик страшный, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь актёра из турецкого сериала", — заявила Лолита.

Она порекомендовать и мужчинам в случае, если их женщины не слишком привлекательные, закрывать глаза и представлять Анджелину Джоли.

"Хотя она тоже страшненькая, я худых не люблю", — отметила певица.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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