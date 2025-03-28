Адвокат Прилучного обвинила Агату Муцениеце в недобросовестности

Адвокат актёра Павла Прилучного опровергла слова представителя Агаты Муцениеце по поводу препятствий общения Тимофея с матерью.
Адвокат Прилучного Оксана Даниелова отрицает обвинения юриста Муцениеце в том, что актёр якобы нанял охрану, чтобы не допускать общения ребёнка с мамой.
Она заверила, что Прилучный никак не мешает Муцениеце видеться с сыном.
Даниелова упрекнула Агату Муцениеце в том, что она не дорожит психологическим состоянием наследника и требует его присутствия в суде. Она назвала такое поведение актрисы недобросовестным.
"Мы категорически будем этому возражать и препятствовать. Сторона оппонента максимально намерена затягивать процесс", — цитирует слова юриста "СтарХит".
Ранее сообщалось, что Павел Прилучный одержал победу в суде против Агаты Муцениеце.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.