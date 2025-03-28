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Адвокат Прилучного обвинила Агату Муцениеце в недобросовестности

0:55
Шоу-бизнес

Адвокат актёра Павла Прилучного опровергла слова представителя Агаты Муцениеце по поводу препятствий общения Тимофея с матерью.

Актриса Агата Муцениеце
Фото: Телеграм-канал Агаты Муцениеце is licensed under public doman
Актриса Агата Муцениеце

Адвокат Прилучного Оксана Даниелова отрицает обвинения юриста Муцениеце в том, что актёр якобы нанял охрану, чтобы не допускать общения ребёнка с мамой.

Она заверила, что Прилучный никак не мешает Муцениеце видеться с сыном.

Даниелова упрекнула Агату Муцениеце в том, что она не дорожит психологическим состоянием наследника и требует его присутствия в суде. Она назвала такое поведение актрисы недобросовестным.

"Мы категорически будем этому возражать и препятствовать. Сторона оппонента максимально намерена затягивать процесс", — цитирует слова юриста "СтарХит".

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный одержал победу в суде против Агаты Муцениеце.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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