Слова излишни: Перминова подтвердила роман с Романовым жарким фото

Модель Елена Перминова официально объявила о новых отношениях с манекенщиком Тарасом Романовым, опубликовав откровенный снимок в соцсети.
На фото пара запечатлена в гостиничном номере в момент страстного поцелуя, что положило конец слухам об их "дружеской" связи. Ранее влюблённые неоднократно появлялись вместе на публике: их видели на Неделе моды в Париже, а затем на совместном отдыхе в Куршевеле.
"Ещё так много нужно сказать о том, что я по-настоящему люблю", — неоднозначно подписала снимки модель.
Одна из поклонниц выразила надежду, что молодой человек любит Перминову так же, как и она его. Многодетная мать заверила, что он, безусловно, её любит, а Романов подтвердил, что очень любит избранницу.
Напомним, до этого Перминова более 15 лет состояла в отношениях с бизнесменом Александром Лебедевым. О расставании пара объявила в конце 2024 года. Лебедев позже пояснил, что изначально не комментировал разрыв, чтобы оградить от публичности их четверых детей.
Ранее сын Ирины Дубцовой вышел в свет с известной блогершей после расставания с возлюбленной.
Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель.
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