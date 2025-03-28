Адвокат Муцениеце заявила, что Прилучный нанял охрану, которая не даёт актрисе видеть сына

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат актрисы Агаты Муцениеце сообщила, что Павел Прилучный препятствует общению бывшей жены с сыном.

Фото: ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце и актёр Павел Прилучный

Адвокат актрисы настаивает на том, чтобы 12-летний Тимофей был вызван в суд. Муцениеце уверена, что при личном общении с ней мальчик изменит своё отношение к ситуации.

"Хотим опровергнуть сообщения, которые распространяет Прилучный Павел, относительно общения Агаты с ребёнком", — цитирует слова юриста "СтарХит".

Представитель актрисы отметила, что Прилучный окружил сына Тимофея охраной, которая не даёт Муцениеце приблизиться к ребёнку.

Актёр, по словам адвоката актрисы, сменил сыну номер телефона и заблокировал мальчика во всех мессенджерах.

Адвокат уверена, что Тимофей лично не принимал решение о полном отказе общения с матерью, хотя она допускает, что ребёнок хочет проживать с отцом.

"Это, конечно, навязанная извне история", — выразила своё мнение юрист.

Представитель Муцениеце обратилась к Прилучному с призывом проявить человечность.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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