Адвокат Муцениеце заявила, что Прилучный нанял охрану, которая не даёт актрисе видеть сына

Адвокат актрисы Агаты Муцениеце сообщила, что Павел Прилучный препятствует общению бывшей жены с сыном.
Адвокат актрисы настаивает на том, чтобы 12-летний Тимофей был вызван в суд. Муцениеце уверена, что при личном общении с ней мальчик изменит своё отношение к ситуации.
"Хотим опровергнуть сообщения, которые распространяет Прилучный Павел, относительно общения Агаты с ребёнком", — цитирует слова юриста "СтарХит".
Представитель актрисы отметила, что Прилучный окружил сына Тимофея охраной, которая не даёт Муцениеце приблизиться к ребёнку.
Актёр, по словам адвоката актрисы, сменил сыну номер телефона и заблокировал мальчика во всех мессенджерах.
Адвокат уверена, что Тимофей лично не принимал решение о полном отказе общения с матерью, хотя она допускает, что ребёнок хочет проживать с отцом.
"Это, конечно, навязанная извне история", — выразила своё мнение юрист.
Представитель Муцениеце обратилась к Прилучному с призывом проявить человечность.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
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