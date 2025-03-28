Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветок, который любит камни больше, чем клумбы — и это его секрет
Просрочили ипотеку? Один шаг спасёт от суда и коллекторов
Почему Эверест продолжает расти — тайна скрыта в потоке древней реки
Таймер внутри нас: как дофамин управляет нашим восприятием времени
Слова излишни: Перминова подтвердила роман с Романовым жарким фото
Зачем водители выводят трубку под двигатель — хитрость, о которой не пишут в мануале
Хотите картошку в июне? Начинайте с этого приёма
Проверь свою кожу дома: тесты для оценки упругости и здоровья
Собаки не терпят этого: что нужно объяснить детям заранее

Разрыв с Худяковой: сын Ирины Дубцовой вышел в свет с известной блогершей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын певицы Ирины Дубцовой, Артём, привлёк внимание общественности своим появлением на светском мероприятии вместе с новой спутницей.

Артём Черницын
Фото: instagram.com by личный аккаунт Артёма Черницына в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Артём Черницын

Девушка, сопровождавшая его, оказалась известной блогершей Анной Ру. Информация о характере их взаимоотношений пока остаётся неизвестной.

Недавно в СМИ появились сведения о том, что Артём прекратил свои отношения с предыдущей подругой, Тоней Худяковой. Согласно источнику из близкого круга пары, причиной разрыва стали различия в характерах и взглядах, из-за которых пара решила прекратить общение.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от обеих сторон, все совместные фотографии были удалены из социальных сетей.

Первое публичное появление Артёма после слухов о расставании состоялось 27 марта. Вместе с ним на мероприятие пришли его мать Ирина Дубцова и новая девушка.

Позднее Ирина подтвердила, что таинственная блондинка — это блогер Анна Ру, однако отказалась давать комментарии относительно их отношений.

"Она не какая-то загадочная незнакомка, а известная блогерша Анна Ру. Если хотите узнать больше, обратитесь к ним самим. Артём уже достаточно взрослый, чтобы отвечать на подобные вопросы", — заявила певица.

Ранее Сергей Соседов рассказал, на чем держится успех Перукуа в России.

Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Всё для отдыха в Крыму-2025: АЗС, операторы, такси, банки и лайфхаки Олег Володин ТОП-6 двигателей, которые Запад охотно покупал у СССР Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Последние материалы
Проверь свою кожу дома: тесты для оценки упругости и здоровья
Собаки не терпят этого: что нужно объяснить детям заранее
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Тайный район Праги, который очаровывает с первого взгляда
Что не стоит есть при приёме таблеток — вас удивит список
Мини-валик, максимум эффект: что умеет мезороллер и зачем он нужен коже
Вся земля обязана: Гребенщиков* сделал сенсационное заявление о послевоенной культуре
Как спасти урожай, если листья бледнеют, цветы падают, а почва молчит? Ответ проще, чем вы думали
Вкусно до дрожи: суп, который кажется слишком простым, чтобы быть таким вкусным
Дешевле квартиры, но с подвохом: в чём главный минус апартаментов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.