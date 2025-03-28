Разрыв с Худяковой: сын Ирины Дубцовой вышел в свет с известной блогершей

Сын певицы Ирины Дубцовой, Артём, привлёк внимание общественности своим появлением на светском мероприятии вместе с новой спутницей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Артёма Черницына в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Артём Черницын

Девушка, сопровождавшая его, оказалась известной блогершей Анной Ру. Информация о характере их взаимоотношений пока остаётся неизвестной.

Недавно в СМИ появились сведения о том, что Артём прекратил свои отношения с предыдущей подругой, Тоней Худяковой. Согласно источнику из близкого круга пары, причиной разрыва стали различия в характерах и взглядах, из-за которых пара решила прекратить общение.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от обеих сторон, все совместные фотографии были удалены из социальных сетей.

Первое публичное появление Артёма после слухов о расставании состоялось 27 марта. Вместе с ним на мероприятие пришли его мать Ирина Дубцова и новая девушка.

Позднее Ирина подтвердила, что таинственная блондинка — это блогер Анна Ру, однако отказалась давать комментарии относительно их отношений.

"Она не какая-то загадочная незнакомка, а известная блогерша Анна Ру. Если хотите узнать больше, обратитесь к ним самим. Артём уже достаточно взрослый, чтобы отвечать на подобные вопросы", — заявила певица.

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Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).



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