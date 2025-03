Новая роль Зендеи: каким получится фильм о судьбе рок-н-ролльной иконы Ронни Спектор

2:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Барри Дженкинс, обладатель "Оскара" за фильм "Лунный свет", готовится к съёмкам нового проекта — биографической картины о жизни и творчестве легенды 60-х, солистки группы The Ronettes Ронни Спектор. Главную роль исполнит Зендея — актриса, певица и звезда поколений. Фильм получил название Be My Baby — как и один из главных хитов Спектор.

Фото: commons.wikimedia.org by Toglenn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зендея

Картина создаётся при участии студии A24, которая известна своими нестандартными и эмоционально глубокими проектами. За сценарий отвечает Дэйв Кайганич, работавший над фильмами "Суспирия" и "Кости и всё".

"Она выбрала меня"

Ещё до своей смерти в 2022 году Ронни Спектор лично дала согласие на то, чтобы именно Зендея сыграла её в экранизации автобиографии, изданной в 1990 году. Это стало знаковым моментом для актрисы.

"Для меня это огромная честь. Ронни — икона. Я постараюсь передать всю силу и уязвимость, которыми она обладала", — призналась Зендея в одном из интервью.

Барри Дженкинс в свою очередь отметил, что он не просто хочет пересказать события жизни певицы, а показать внутренний мир женщины, пережившей славу, давление и болезненные отношения.

История с обратной стороной глянца

The Ronettes стали звёздами в 1960-х. Ронни покорила публику уникальным голосом и сценическим образом. Но за фасадом блеска скрывалась драма: её брак с известным продюсером Филом Спектором был далёк от гармонии. Он контролировал её личную и профессиональную жизнь, не выпускал из дома без разрешения, а Ронни в итоге пришлось сбежать буквально босиком, чтобы спасти себя.

Именно этот период жизни, наполненный и музыкальными триумфами, и личной борьбой, станет центральной частью сюжета фильма.

Что дальше?

Съёмки ещё не стартовали, даты выхода пока не названы, но проект уже вызывает живой интерес. Учитывая, кто стоит за его созданием, Be My Baby вполне может стать одним из самых обсуждаемых фильмов ближайших лет — как с точки зрения тематики, так и с точки зрения актёрской работы.

Уточнения

Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман (англ. Zendaya Maree Stoermer Coleman; род. 1 сентября 1996[…], Окленд, Калифорния), более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.