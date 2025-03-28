Кристина Асмус снова одна: что известно о расставании с новым избранником

2:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус, звезда фильмов и сериалов, а также бывшая супруга шоумена Гарика Харламова, рассталась с продюсером Ильёй Бурцом. Их роман стал известен широкой публике в конце 2024 года и развивался стремительно, но, как стало известно, отношения продлились всего несколько месяцев.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

От съёмочной площадки — к романтической истории

Кристина и Илья познакомились во время работы над сериалом "Райцентр", в котором Асмус исполнила главную роль, а Бурец выступал в качестве продюсера проекта. Между ними быстро завязались отношения, и уже в ноябре 2024 года они появились вместе на премьере другого сериала — "Первый номер", не скрывая симпатии и взаимной привязанности.

Они стали жить вместе, и, по словам источников, 11-летняя дочь Кристины от предыдущего брака вполне тепло восприняла нового мужчину в жизни матери. В соцсетях актриса не делилась подробностями, но близкие к паре люди утверждали, что всё складывалось очень гармонично.

Расставание без драмы

Несмотря на благоприятное начало, отношения Кристины и Ильи не прошли проверку временем. Несколько недель назад пара приняла решение разойтись. Это было обоюдное решение, принятое без ссор, конфликтов и публичных скандалов. Ни Асмус, ни Бурец не стали делать официальных заявлений по этому поводу — оба предпочитают не комментировать личную жизнь.

О причинах расставания также ничего не известно. Кто-то предполагает, что повлияло напряжённое рабочее расписание или различие в взглядах на будущее. Однако подтверждённой информации на этот счёт нет.

Кристина возвращается к себе

Сейчас Кристина Асмус сосредоточена на работе: у неё съёмки, театральные постановки и новые проекты, о которых она активно рассказывает в своих соцсетях. Судя по всему, актриса переживает личные перемены спокойно и без лишнего внимания к драмы. Для многих поклонников она остаётся примером сильной женщины, умеющей идти вперёд, несмотря на жизненные повороты.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.



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