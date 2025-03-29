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Дима Билан раскрыл секрет: как изменилось его отношение к критике за годы славы

0:41
Шоу-бизнес

Дима Билан уже много лет является одним из самых популярных эстрадных певцов России. За эти годы у него изменилось отношение к критике. Об этом Билан рассказал в беседе с mk.ru.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

Ещё не будучи таким известным и прославленным, как сейчас, Билан тяжело воспринимал критику. Она могла сильно его расстроить, но теперь Дима легче относится к неприятным высказываниям в свой адрес. Он научился не принимать их близко к сердцу. Более того, теперь критика может даже поднять настроение Билану.

"Теперь меня веселит", — охарактеризовал своё текущее отношение к критике певец.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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