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Звонок Мизулиной и разбор песен: как SHAMAN провёл необычный урок музыки в родном городе

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Шоу-бизнес

SHAMAN сменил амплуа и побыл учителем в одной из школ родного Новомосковска. Впрочем, это перевоплощение было в любом случае связано с профессией певца, ведь он провёл урок музыки. Об этом исполнитель рассказал в своём Telegram-канале.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
SHAMAN

"Разобрали с учениками мои песни — "Встанем", "Я русский" и "Моя Россия". Рассказал детям, как создавал эти композиции и почему для меня было важно снять клип на песню "Моя Россия" именно здесь — в Новомосковске", — поделился музыкант.

Он собирается и дальше время от времени давать уроки музыки школьникам. Во время своего учительского дебюта SHAMAN также нашёл время позвонить Екатерине Мизулиной, с которой его связывают романтические отношения.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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