Певица Валерия рассказала, чем заменяет сладости: голодать, а потом съесть тазик еды

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Певица Валерия рассказала, чем подавляет свою тягу к сладкому.

Фото: ВК-аккаунт певицы Валерии is licensed under public doman Певица Валерия

Певица Валерия объяснила, что отказалась от употребления сладостей, однако полностью отказывать себе в удовольствии съесть десерт она не стала.

"Не понимаю людей, которые готовы целый день голодать на работе, чтобы потом на ночь съесть тазик еды", — написала звезда в социальных сетях.

Исполнительница хита "Часики" поведала, что балует себя перекусами в течение дня.

"Самое простое — взять с собой протеиновые батончики или другие варианты готовых белковых десертов", — объяснила Валерия.

Ранее блогер Мария Погребняк показала, из чего состоит её завтрак, обед и ужин.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).



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