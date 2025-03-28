Отар Кушанашвили заявил, что отомстит за Заворотнюк и Жанну Фриске

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили объяснил, что настроен решительно победить онкологическое заболевание.

Фото: ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman Журналист Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили признался, что врачи, когда диагностировали у него рак, прогнозировали, что он не проживёт больше четырёх месяцев.

Телеведущий доказал, что не намерен сдаваться в борьбе с онкологией. Его лечение проходит успешно.

Свои попытки вылечиться он воспринимает как месть за всех тех, кто стал жертвой ракового заболевания.

"Я настроен победить. Не могу свою жизнь отдать какой-то вонючей, смердящей, склизкой, мерзкой болезни. Я отомщу за Жанну Фриске, за Анастасию Заворотнюк", — выразил свою позицию Кушанашвили.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что Жанна Фриске не делала ЭКО, а забеременела естественным образом.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.