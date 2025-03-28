Отар Кушанашвили заявил, что отомстит за Заворотнюк и Жанну Фриске

Журналист Отар Кушанашвили объяснил, что настроен решительно победить онкологическое заболевание.
Отар Кушанашвили признался, что врачи, когда диагностировали у него рак, прогнозировали, что он не проживёт больше четырёх месяцев.
Телеведущий доказал, что не намерен сдаваться в борьбе с онкологией. Его лечение проходит успешно.
Свои попытки вылечиться он воспринимает как месть за всех тех, кто стал жертвой ракового заболевания.
"Я настроен победить. Не могу свою жизнь отдать какой-то вонючей, смердящей, склизкой, мерзкой болезни. Я отомщу за Жанну Фриске, за Анастасию Заворотнюк", — выразил свою позицию Кушанашвили.
Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что Жанна Фриске не делала ЭКО, а забеременела естественным образом.
Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
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