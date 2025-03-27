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Тина Канделаки предложила неожиданную кандидатуру на роль Путина

0:58
Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки объяснила, кого из российских актёров она видит подходящим для роли Владимира Путина.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин

Тина Канделаки рассказала, что ей попались кадры со съёмок фильма "Кремлёвский волшебник" о президенте РФ Владимире Путине.

Она предположила, что такой актёрский состав фильма связан с тем, что за плечами у Джуда Лоу роли агента ЦРУ в "Шпионе" и роль в кинокартине по роману Льва Толстого "Анна Каренина".

"Эту роль надо было предложить Дмитрию Грачёву из "Камеди Клаб", — поделилась своей идеей глава ТНТ.

Канделаки не исключает, что Лоу удастся совершить чудо перевоплощения, однако она уверена, что Дмитрию Грачёву лучше всего удаётся передать на экране образ главы РФ.

Ранее Ксения Собчак высказалась о кадрах фильма о Владимире Путине с Джудом Лоу в главной роли.

Уточнения

Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (англ. David Jude Heyworth Law — Джуд Ло; род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра и кино. Наибольшую известность приобрёл после фильмов «Талантливый мистер Рипли».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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