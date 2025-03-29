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Костенко в отчаянии: как вернуться в Москву после райских Мальдив?

1:00
Шоу-бизнес

Фотомодель Анастасия Костенко отдохнула на Мальдивах. После такого отпуска погода в Москве ей показалась ужасной. Костенко снова хотела бы уехать поближе к солнцу.

Дождь
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дождь

"Как можно после такой жизни вернуться к такой? Ну правда, как? — вопросила она, сопроводив публикацию изображениями дождливой столицы.

Некоторые подписчики не разделили мнение знаменитости, высказав, что свой родной город прекрасен всегда и его нужно любить в любую погоду. Кроме того, Костенко поделилась, как благотворно повлияло путешествие на её здоровье.

"Я очень благодарна этому отдыху. Хорошо, что перед ним я прошла чекап, узнала причины недомоганий, занималась лечением и вернулась с такими силами, которых у меня ещё не было. Сначала мне казалось, что дети забрали у меня всё, но сейчас я чувствую, что все мои силы умножились на 4", — призналась модель.

 

Уточнения

Анастаси́я Яросла́вовна Костенко (29 марта 1994, город Сальск, Ростовская область, Россия) — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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