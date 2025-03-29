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Карьера Кати Лель могла быть другой: почему певица отказала группе Блестящие

1:05
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, что её приглашали в группу "Блестящие". Об этом пишет kp.ru.

Зрительный зал и сцена
Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрительный зал и сцена

"Это невыносимо! Я вам признаюсь, до моей творческой карьеры меня приглашали в "Блестящие". И я сказала: "Не-не-не! Не могу!" — сообщила она.

Катя Лель была в курсе, в каких жёстких рамках держатся участницы женских поп-групп, таких как "Комбинация", "Блестящие", "Фабрика", "Тутси", "Стрелки". С одной стороны, у групп были фанаты и поклонники, но что делалось за кадром, мало кто знал.

Участницы женских групп были под строгим контролем продюсеров во всех сферах жизни. Они должны были согласовывать каждый шаг, сидеть на диетах, и даже личная жизнь была под контролем. Из-за этого у большинства участниц не было возможности с кем-то встречаться. Кроме того, бывали разборки внутри коллектива.

Учитывая эти обстоятельства, Катя Лель предпочла сольную карьеру, хотя это тоже было не просто.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (имя при рождении — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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