Михалков предрёк Зеленскому судьбу Лжедмитрия: пеплом в сторону Вашингтона

В своём авторском проекте "Бесогон" Никита Михалков обрушился с критикой на Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Information of the Ministry of Defense of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Михалков

Михалков сравнил Зеленского с Лжедмитрием I. Российский режиссёр обвинил Зеленского в злоупотреблении власти и во вседозволенности.

Также Михалков напомнил, как закончил жизнь Лжедмитрий. Когда Лжедмитрий был разоблачён и свергнут, его тело вываляли в грязи, затем сожгли и выстрелили пеплом в сторону Польши. Михалков предрекает Зеленскому подобную участь.

"В нашем случае — в сторону Вашингтона", — высказался режиссёр.

Михалков заявил, что все указы и законы, принятые при Зеленском, будут отменены, как и законы Лжедмитрия.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.



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