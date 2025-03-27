Врачи борются за жизнь Паши Техника: рэпер введён в искусственную кому

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) находится в тяжёлом состоянии в больнице — его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и ввели в искусственную кому. Информацию подтвердил менеджер артиста Марк в беседе с Telegram-каналом "Осторожно, новости".

Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

По словам представителя, 27 марта около 10:30 утра он получил сообщение о том, что Павел находится под капельницей, но позже выяснилось, что его состояние ухудшилось, потребовав подключения к ИВЛ.

"Вроде его жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживёт", — заявил Марк, не уточнив причин критической ситуации.

На данный момент обстоятельства, приведшие к госпитализации рэпера, остаются неизвестными. Расследование не ведётся, так как официальных заявлений от правоохранительных органов или близких не поступало.

Это не первый случай, когда имя Паши Техника оказывается в негативном контексте. В 2024 году Фрунзенский районный суд Владимира признал его виновным в пропаганде наркотических средств. Суд установил, что артист размещал на платформе Яндекс. Музыка треки с текстами, популяризирующими употребление и сбыт запрещённых веществ.

Ранее российская блогерша рассказала, почему решила вернуться из США.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер.



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