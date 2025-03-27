Не прижилась: российская блогерша вернулась в Россию из-за провала в США

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Российская TikTok-блогер Маха Горячёва, ранее переехавшая в США в поисках новых возможностей, объявила о возвращении на родину.

Фото: youtube.com by канал Ksenia Hoffman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маха Горячева

В эфире подкаста "Тише" на YouTube она объяснила решение провалом профессиональных амбиций и эмоциональным истощением.

"Через полгода я осознала: жизнь в Штатах — не моя история. Не хочу бороться за визу, жить в стране с высоким уровнем криминала и чувствовать себя чужой", — заявила Горячёва.

Блогер призналась, что карьера за океаном не задалась: ожидания не совпали с реальностью, а ностальгия по близким стала невыносимой.

Ключевым аргументом для возвращения стали семейные ценности. Она уточнила, что в России остались друзья и близкие, например, её мама, которая стареет. Горячёва подчеркнула, что полгода разлуки заставили пересмотреть приоритеты.

Ранее Дмитрия Нагиева назвали нарциссом после скандального заявления на премьере.

Уточнения

Мари́я Айва́ровна (Ма́ха) Горячёва; (род. 5 июля 1999, Ленинградская область) — российский видеоблогер (тиктокер) и певица. Участница тиктокерского дома («тикток-хауса») Dream Team House.



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