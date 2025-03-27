Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что осталось от советских автозаводов УралАЗ, АЗЛК, БАЗ и САЗ сегодня
Эмоциональная ловушка: как мошенники используют ваши чувства против вас — не дайте себя обмануть
Обычная швабра рядом с ней — просто ветошь: чем она лучше и как выбрать свою
Домашние наггетсы, которые вкуснее любых покупных
Хотите спасти перцы и огурцы? Сначала посадите баклажан
Сергей Жуков едва не стал жертвой приворота: певец рассказал о нападении с ножом
Врачи борются за жизнь Паши Техника: рэпер введён в искусственную кому
Фейсбилдинг без чудес: 5 мифов, которые только усугубляют старение
Старое имя — новые проблемы: ГАИ вернулась, но что изменится для водителей

Не прижилась: российская блогерша вернулась в Россию из-за провала в США

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская TikTok-блогер Маха Горячёва, ранее переехавшая в США в поисках новых возможностей, объявила о возвращении на родину.

Маха Горячева
Фото: youtube.com by канал Ksenia Hoffman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маха Горячева

В эфире подкаста "Тише" на YouTube она объяснила решение провалом профессиональных амбиций и эмоциональным истощением.

"Через полгода я осознала: жизнь в Штатах — не моя история. Не хочу бороться за визу, жить в стране с высоким уровнем криминала и чувствовать себя чужой", — заявила Горячёва.

Блогер призналась, что карьера за океаном не задалась: ожидания не совпали с реальностью, а ностальгия по близким стала невыносимой.

Ключевым аргументом для возвращения стали семейные ценности. Она уточнила, что в России остались друзья и близкие, например, её мама, которая стареет. Горячёва подчеркнула, что полгода разлуки заставили пересмотреть приоритеты.

Ранее Дмитрия Нагиева назвали нарциссом после скандального заявления на премьере.

Уточнения

Мари́я Айва́ровна (Ма́ха) Горячёва; (род. 5 июля 1999, Ленинградская область) — российский видеоблогер (тиктокер) и певица. Участница тиктокерского дома («тикток-хауса») Dream Team House.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сладкие арбузы без рассады: метод, который перевернёт ваши привычки
Садоводство, цветоводство
Сладкие арбузы без рассады: метод, который перевернёт ваши привычки Аудио 
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер В решении конфликта на Украине наступил решающий момент. Мяч на стороне Вашингтона Любовь Степушова Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Последние материалы
Российские туристы погибли в Египте: что предшествовало аварии батискафа
Украина осталась за дверью: что обсуждают без неё и чем это грозит
По следам древних цивилизаций: деревни Крита с уникальной атмосферой
Хватит скрывать взгляд! Ресницы, которые уберут нависшее веко за секунды
Бен Аффлек о Дженнифер Лопес: не нужно жениться на капитане судна, если боишься воды
Фруктовый апокалипсис на горизонте? Американцев готовят к новому росту цен
Гигантское облако газа раскрыло тайну далекой планеты
Чванливый нарцисс: Нагиева сравнили с Галкиным* после скандального заявления
Пульс в ушах — мышцы в огне: забудь слово легко — эта тренировка его не знает
Крымские травы против смертельной болезни: найден природный ответ атеросклерозу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.