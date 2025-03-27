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Чванливый нарцисс: Нагиева сравнили с Галкиным* после скандального заявления

1:36
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярный актёр Дмитрий Нагиев оказался в центре скандала из-за резких комментариев, сделанных на премьере сериала. В опубликованном в Сети видео Нагиев заявил зрителям, что они "могли бы остаться дома", так как свои "жалкие бабки" за работу в проекте он уже "проел".

Дмитрий Нагиев
Фото: youtube.com by канал Circle Property Dubai агентство недвижимости, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дмитрий Нагиев

Это высказывание вызвало бурную реакцию в соцсетях, где пользователи обвинили артиста в высокомерии и неуважении к аудитории. Многие комментаторы осудили тон актёра и задались вопросом, а нужен ли стране такой человек.

Пользователи также обратили внимание на манеры Нагиева, сравнив его с другими медийными фигурами.

"Чванливый нарцисс. Мимика и придыхание — как у Галкина* (признан иноагентом). Вирус, делающий их всех одинаковыми", — приводит "Абзац" комментарий одного из пользователей.

Особое возмущение вызвали упоминания Нагиевым "жалких бабок" на фоне данных о его доходах. По информации СМИ, актёр получает около 5 млн рублей за съёмочный день и отказывается от проектов, где требуется работать менее четырёх дней.

Для "своих" режиссёров, вроде Сарика Андреасяна, Нагиев якобы делает исключение, снижая ставку до 3-4 млн за смену. Однако даже эти суммы остаются предметом споров.

Ранее стали известны подробности воспитания Брэди Купером и Ириной Шейк общей дочери.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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