Шейк и Купер раскрыли секрет: как им удается растить дочь после расставания

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Брэдли Купер и российская супермодель Ирина Шейк, расставшиеся в 2019 году, продолжают демонстрировать образцовое сотрудничество в воспитании семилетней дочери Леи.

Фото: youtube.com by канал U MAGAZINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Шейк и Брэдли Купер

Как сообщает Life&Style, пара придерживается единых принципов, делая акцент на семейных ценностях и совместном времяпрепровождении.

Инсайдер из окружения звёзд отметил, что Купер и Шейк сохраняют "спокойную и поддерживающую атмосферу".

"Для Брэдли главный приоритет — чтобы у Леи остались тёплые воспоминания. Они оба на одной волне и гордятся тем, что смогли выстроить такой диалог, несмотря на сложности", — пояснил источник.

Отмечается, что актёр намеренно поддерживает дружеские отношения с Ириной, считая это лучшим для ребёнка.

При этом Купер, по данным издания, не исключает совместных поездок с новой возлюбленной — моделью Джиджи Хадид, однако плотные графики обоих пока не позволяют реализовать эти планы. Знакомство Хадид с Леей, вероятно, уже произошло: пару нередко видят на ферме актёра в Пенсильвании, где они проводят время вдали от публичности.

Ранее Елизавета Боярская не исключила участия в международных проектах.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.



Брэ́дли Чарльз Ку́пер (англ. Bradley Charles Cooper; род. 5 января 1975, Абингтон, Пенсильвания, США) — американский актёр и режиссёр.



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