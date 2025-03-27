Уйти от ответственности не пытался: следователь о поведении Ефремова после ареста

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Следователь Алексей Мишуров, ведущий дело Михаила Ефремова, поделился впечатлениями о взаимодействии с актёром после его ареста.

Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

По словам Мишурова, Ефремов демонстрировал готовность к сотрудничеству и производил впечатление "абсолютно нормального человека", оказавшегося в экстраординарных обстоятельствах.

"Михаил Олегович осознавал тяжесть ситуации и не пытался уйти от ответственности. Однако это не отменяет факта совершённого им преступления, последствия которого необратимы", — подчеркнул следователь в разговоре с aif.ru.

Он также отметил, что подобный кризис может коснуться любого, но ключевым остается вопрос личной ответственности.

Мишуров напомнил, что Ефремов получил значительный срок, а чрезмерный общественный резонанс вокруг дела связан, по его мнению, с действиями бывшего адвоката актёра Эльмана Пашаева. Он напомнил о громких заявлениях стороны защиты, которые превратили процесс в медийную войну.

Следователь добавил, что, несмотря на личностные оценки, правосудие в случае с Ефремовым "выполнило свою задачу без скидок на статус". История актёра, по его словам, должна стать уроком о последствиях роковых решений, а не поводом для публичных баталий.

Ранее Яна Поплавская вспомнила о курьёзном случае на съёмках.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



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