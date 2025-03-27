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Пуговица-предатель: как Яна Поплавская оконфузилась в прямом эфире

1:20
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская вспомнила один из самых неловких эпизодов своей карьеры.

Яна Поплавская
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яна Поплавская

Во время съёмок программы "Времечко" в 1990-х годах наряд артистки предательски подвёл её в прямом эфире.

"Мне выдали роскошный шёлковый костюм, но блузка оказалась на размер больше. Режиссёр уговорил меня снять бюстгальтер, пообещав, что пиджак всё скроет", — поделилась Поплавская в интервью "Жизни".

Однако во время трансляции пуговица пиджака отлетела, а блузка сползла, обнажив грудь ведущей. Она отметила, что инстинктивно прикрылась руками и продолжила вести программу, в то время как её коллеги не могли сдержать смеха за кадром.

После эфира Поплавская закрылась в уборной и рыдала от стыда, пока съёмочная группа не объяснила, что их реакция — следствие нервного напряжения.

Спустя годы Яна с юмором вспоминает инцидент и отмечает, что именно такие инциденты делают ТВ живым. Актриса также призналась, что случай стал уроком на всю карьеру — теперь она тщательно проверяет гардероб перед выходом в эфир.

Ранее Ксения Собчак иронично высказалась о пикантных фото Ани Лорак и Алёны Апиной.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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