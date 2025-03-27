Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар

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Станислав Садальский отреагировал на слова режиссёра Никиты Михалкова о лишении уехавших из РФ артистов наград.

Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никита Михалков

Обладатель кинопремии "Оскар" Никита Михалков считает, что не стоит отбирать у эмигрировавших из России артистов госнаграды. Он мотивировал это решение тем, что артисты, покинувшие РФ, не дорожат наградами родной страны.

"Поверю Никите после того, как он сдаст обратно своего "Оскара", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский призвал оскароносного режиссёра снять фильм об СВО.

Ранее певица Вика Цыганова поиронизировала над госнаградой экс-солистки группы "Блестящие" Анны Семенович.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер. Обладатель премии «Оскар» (1995) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Утомлённые солнцем».



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