Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар

Станислав Садальский отреагировал на слова режиссёра Никиты Михалкова о лишении уехавших из РФ артистов наград.
Обладатель кинопремии "Оскар" Никита Михалков считает, что не стоит отбирать у эмигрировавших из России артистов госнаграды. Он мотивировал это решение тем, что артисты, покинувшие РФ, не дорожат наградами родной страны.
"Поверю Никите после того, как он сдаст обратно своего "Оскара", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский призвал оскароносного режиссёра снять фильм об СВО.
Ранее певица Вика Цыганова поиронизировала над госнаградой экс-солистки группы "Блестящие" Анны Семенович.
Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер. Обладатель премии «Оскар» (1995) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Утомлённые солнцем».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?