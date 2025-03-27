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Будут знаки: Собчак иронично прокомментировала фото Лорак и Апиной

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале иронично прокомментировала откровенные фото певиц Ани Лорак и Алены Апиной, связав их с трендом на скрытые послания.

Ксения Собчак
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

По мнению Собчак, артистки якобы подают "знаки" о необходимости стимулировать рождаемость, не озвучивая это прямо.

"Когда придёт пора — они ничего не скажут, но будут знаки", — написала она, обыгрывая популярный в соцсетях мем.

Речь идёт о набирающем обороты флешмобе "Я ничего не скажу, но будут знаки". Пользователи публикуют загадочные посты с намёками, предлагая аудитории самостоятельно интерпретировать скрытый смысл.

В случае с Лорак и Апиной Собчак, видимо, увидела в их образах отсылки к материнству или семейным ценностям, хотя сами артистки подобных заявлений не делали.

Ранее принц Гарри сообщил об уходе из благотворительного фонда.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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