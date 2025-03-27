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Киркоров разоблачил артиста, скрывающегося под личиной быка в шоу Маска

Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров сумел отгадать участника шоу "Маска", который прятался под маской быка.

Шоу Маска
Фото: ВК-аккаунт шоу Маска is licensed under public doman
Шоу Маска

В костюме быка выступал 25-летний музыкант Владимир Киселёв.

Маска быка была самой интригующей загадкой проекта на протяжении всего шоу.

Поклонники проекта не переставали делать предположения о том, кто скрывается под нарядом тореадора с головой быка.

Среди версий назывались имена Амирчика, Натана, Егора Крида и прочих популярных "холостяков".

Филиппа Киркорова и певицу Валерию ввести в заблуждение не удалось. Они озвучивали версию о том, что под личиной быка скрывается Владимир Киселёв.

Ранее Филипп Киркоров расплакался на шоу "Маска".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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