Киркоров разоблачил артиста, скрывающегося под личиной быка в шоу Маска

Певец Филипп Киркоров сумел отгадать участника шоу "Маска", который прятался под маской быка.

Фото: ВК-аккаунт шоу Маска is licensed under public doman Шоу Маска

В костюме быка выступал 25-летний музыкант Владимир Киселёв.

Маска быка была самой интригующей загадкой проекта на протяжении всего шоу.

Поклонники проекта не переставали делать предположения о том, кто скрывается под нарядом тореадора с головой быка.

Среди версий назывались имена Амирчика, Натана, Егора Крида и прочих популярных "холостяков".

Филиппа Киркорова и певицу Валерию ввести в заблуждение не удалось. Они озвучивали версию о том, что под личиной быка скрывается Владимир Киселёв.

Ранее Филипп Киркоров расплакался на шоу "Маска".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.

