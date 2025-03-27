Киркоров разоблачил артиста, скрывающегося под личиной быка в шоу Маска

Певец Филипп Киркоров сумел отгадать участника шоу "Маска", который прятался под маской быка.
В костюме быка выступал 25-летний музыкант Владимир Киселёв.
Маска быка была самой интригующей загадкой проекта на протяжении всего шоу.
Поклонники проекта не переставали делать предположения о том, кто скрывается под нарядом тореадора с головой быка.
Среди версий назывались имена Амирчика, Натана, Егора Крида и прочих популярных "холостяков".
Филиппа Киркорова и певицу Валерию ввести в заблуждение не удалось. Они озвучивали версию о том, что под личиной быка скрывается Владимир Киселёв.
Ранее Филипп Киркоров расплакался на шоу "Маска".
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.
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