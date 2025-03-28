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Проплакал 45 минут: Элтон Джон дал волю эмоциям, записывая песню о собственной смерти

Шоу-бизнес

За многие годы Элтон Джон преодолел ряд серьёзных болезней. В 2023 году он решил уйти со сцены. После 330 концертов в Стокгольме состоялся прощальный тур Yellow Brick Road. После этого он поклялся никогда больше не ездить в турне, вместо этого сосредоточившись на своей семье.

Элтон Джон
Фото: commons.wikimedia.org by Mustafa Doğan Özçelik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Элтон Джон

"Близко к 100"

4 апреля Элтон Джон презентует совместный с американской певицей Брэнди Карлайл альбом "Who Believes in Angels?", в одной из песен которого исполнитель поёт о собственной смерти.

"Я начал сочинять строфы и подумал: "Это прекрасно". Затем я дошёл до припева и, конечно же, понял, что речь идёт о моей собственной смерти. В моём возрасте, который приближается к 100 годам, я задаюсь вопросом, сколько времени у меня осталось. У тебя есть дети, у тебя замечательная семья, и вдруг ты начинаешь задумываться о смерти. Когда я дошёл до припева, я просто не выдержал и проплакал 45 минут… и это было запечатлено", — поделился Элтон Джон с Брэнди Карлайн.

Эмоциональный всплеск

Брэнди Карлайл была тронута, увидев, насколько Элтон Джон эмоционален. Она призналась, что это был один из тех моментов, когда забываешь, что вокруг стоят камеры.

"Я хочу, чтобы все увидели этот момент, потому что он настолько человечен, его настолько легко взволновать. Когда он дошёл до припева, его голос задрожал. Это был настоящий эмоциональный взрыв", — сказала Карлайл.

Это не первый раз, когда Элтон Джон так сильно переживает из-за того, что рано или поздно случится. В октябре прошлого года в документальном фильме о его жизни смерть также была центральной темой.

"Интересно, что будет потом, когда я умру… Это последний этап моей жизни. Я не знаю, сколько времени у меня осталось." — подытожил Элтон Джон.

Он боролся со многими болезнями

Элтон с детства страдал от многих недугов. В юном возрасте у него были эпилептические припадки, но со временем он перерос это. Позже он в течение десяти лет боролся с кокаиновой зависимостью и алкоголизмом. В 2017 году во время планового обследования у него был диагностирован рак предстательной железы. Поскольку заболевание было на ранней стадии, химиотерапия не требовалась. В 2021 году у него был перелом бедра, который потребовал срочной операции и длительной реабилитации. В 2022 году он на некоторое время потерял зрение в результате инфекции.

Уточнения

Сэр Э́лтон Геркуле́с Джон (англ. Elton Hercules John; имя при рождении — Ре́джиналд Ке́ннет Дуа́йт (англ. Reginald Kenneth Dwight); род. 25 марта 1947, Пиннер, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — британский певец, пианист и композитор.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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