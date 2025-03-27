Хотелось содрать с себя кожу: Глюк'oZa о самом тяжёлом эпизоде в карьере

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Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'oZa, в эфире шоу "Сессия" на VK Видео призналась, что пережила один из самых тяжёлых эпизодов в карьере после выступления на Дне металлурга в Красноярске в июле 2023 года.

Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глюкоза

Артистка заявила, что её внутренняя самокритика "превзошла даже хейтеров", а стресс был настолько сильным, что возникло "желание исчезнуть или переродиться".

"Тот концерт стал для меня точкой перелома. Впервые за 20 лет на сцене я почувствовала, что подвела зрителей. Мне до сих пор стыдно, но именно это заставило пересмотреть подход к работе", — поделилась певица.

По её словам, после инцидента она полностью обновила команду и нашла менеджера, который "видит вектор развития".

Напомним, во время выступления Глюкоза допустила вокальные помарки, сопровождая песни экспрессивной мимикой и неоднозначными жестами, включая прикосновения к интимной зоне. Зрители предположили, что её поведение могло быть связано с опьянением, однако сама артистка объяснила происходящее панической атакой.

Несмотря на критику, певица отказалась удалять записи концерта из соцсетей, назвав их "напоминанием о важности профессионального роста". Сейчас Глюкоза готовит новый альбом, а также планирует серию акустических концертов, чтобы "вернуть доверие аудитории".

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Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





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