Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Муцениеце испугалась собственной матери: реакция актрисы после проигранного суда Прилучному
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Необычные фэншуй-советы для вашего рабочего стола, которые вы точно не знали
Яблочный уксус — ключ к здоровым волосам или просто миф? Ты удивишься
25 лет без работы: сколько нужно накопить, чтобы жить на пассивный доход
С пробиркой в законе: с сентября вводится новый порядок освидетельствования на опьянение
Фальшивые соседи в домовых чатах: новая схема мошенничества набирает обороты
Обычные блюда стали странными: как египтяне извращаются над едой
Увидели жабу на участке? Не трогайте — она работает за вас

Хотелось содрать с себя кожу: Глюк'oZa о самом тяжёлом эпизоде в карьере

1:37
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'oZa, в эфире шоу "Сессия" на VK Видео призналась, что пережила один из самых тяжёлых эпизодов в карьере после выступления на Дне металлурга в Красноярске в июле 2023 года.

Глюкоза
Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глюкоза

Артистка заявила, что её внутренняя самокритика "превзошла даже хейтеров", а стресс был настолько сильным, что возникло "желание исчезнуть или переродиться".

"Тот концерт стал для меня точкой перелома. Впервые за 20 лет на сцене я почувствовала, что подвела зрителей. Мне до сих пор стыдно, но именно это заставило пересмотреть подход к работе", — поделилась певица.

По её словам, после инцидента она полностью обновила команду и нашла менеджера, который "видит вектор развития".

Напомним, во время выступления Глюкоза допустила вокальные помарки, сопровождая песни экспрессивной мимикой и неоднозначными жестами, включая прикосновения к интимной зоне. Зрители предположили, что её поведение могло быть связано с опьянением, однако сама артистка объяснила происходящее панической атакой.

Несмотря на критику, певица отказалась удалять записи концерта из соцсетей, назвав их "напоминанием о важности профессионального роста". Сейчас Глюкоза готовит новый альбом, а также планирует серию акустических концертов, чтобы "вернуть доверие аудитории".

Ранее стало известно, что лицо Аллы Пугачёвой заблюрили в известном фильме на ТВ.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников Секреты загробной жизни: как простые предметы раскрывают тайны древних обрядов Игорь Буккер США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Последние материалы
Зола — враг картошки? Разбираем, почему так происходит
АвтоВАЗ вернул модели в салоны, но вторичка диктует свои правила
Он только мечтал о футболе — теперь играет с Марго Робби в главной роли: новая звезда кино
Всё началось с шахты: история колеса, о которой вы не знали
Силуэты, которые нарушат ваше представление о моде: что будет модно в осеннем сезоне
Когда не ешь — живешь дольше? Семь шокирующих фактов о периодическом голодании
Я-то всё ещё жив!: Шон Бин с юмором отреагировал на мемы о своих экранных смертях
Хотелось содрать с себя кожу: Глюк'oZa о самом тяжёлом эпизоде в карьере
Не нужно ждать сутки — быстрые способы разморозки, которые работают
Загадочное пятно: лицо Пугачёвой исчезло в известном фильме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.