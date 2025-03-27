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Отар Кушанашвили рассказал, кто из знаменитостей оплатил его лечение от рака

Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили назвал имя известного человека, который не пожалел денег, чтобы ему помочь.

Журналист Отар Кушанашвили
Фото: https://vk.com/o.kushanashvili by ВК-аккаунт Отара Кушанашвили is licensed under public doman
Журналист Отар Кушанашвили

Страдающий онкологическим заболеванием Кушанашвили признался, что самое деятельное участие в его судьбе принял футбольный тренер Леонид Слуцкий.

Он, по словам Кушанашвили, просто привязал свою карту к медицинскому обслуживанию, предоставив возможность распоряжаться его финансами без ограничений.

Отар признался, что ранее никогда не работал со Слуцким, но именно он вложился в дело его спасения.

"Я когда из клиники вышел, расплакался при нём. Он запретил об этом говорить, но как я могу промолчать?!" — сообщил журналист, отметив, что врачи спрогнозировали ему всего лишь четыре месяца жизни.

Кушанашвили с момента оглашения диагноза живёт уже год. Он твёрдо вознамерился победить болезнь.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер. Получил известность в середине 1990-х годов как телеведущий и музыкальный критик, один из постоянных участников программы «Акулы пера». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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