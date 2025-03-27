Отар Кушанашвили рассказал, кто из знаменитостей оплатил его лечение от рака

Журналист Отар Кушанашвили назвал имя известного человека, который не пожалел денег, чтобы ему помочь.
Страдающий онкологическим заболеванием Кушанашвили признался, что самое деятельное участие в его судьбе принял футбольный тренер Леонид Слуцкий.
Он, по словам Кушанашвили, просто привязал свою карту к медицинскому обслуживанию, предоставив возможность распоряжаться его финансами без ограничений.
Отар признался, что ранее никогда не работал со Слуцким, но именно он вложился в дело его спасения.
"Я когда из клиники вышел, расплакался при нём. Он запретил об этом говорить, но как я могу промолчать?!" — сообщил журналист, отметив, что врачи спрогнозировали ему всего лишь четыре месяца жизни.
Кушанашвили с момента оглашения диагноза живёт уже год. Он твёрдо вознамерился победить болезнь.
Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер. Получил известность в середине 1990-х годов как телеведущий и музыкальный критик, один из постоянных участников программы «Акулы пера».
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