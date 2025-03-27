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Загадочное пятно: лицо Пугачёвой исчезло в известном фильме

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Во время показа драмы "Ледокол" (2016) на телеканале "Дом кино" зрители заметили, что лицо Аллы Пугачёвой в одной из сцен было намеренно размыто.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Кадр с фотографией певицы появился в эпизоде, где герой Виталия Хаева, второй помощник капитана, зачёркивает дату на календаре за 1983 год. После этого в кадре крупным планом демонстрируется плакат с изображением звезды, однако вместо её портрета зрители увидели лишь размытое пятно.

Причина такого решения не озвучивается официально. Однако поклонники предположили, что это связано с эмиграцией Пугачёвой, которая с 2022 года проживает за границей и неоднократно высказывала критику в адрес российских властей. Несмотря на это, певица до сих пор не включена в реестр иноагентов.

В фильме "Ледокол", основанном на реальных событиях 1985 года, календарь с Пугачёвой — часть антуража эпохи. Ранее подобные случаи редактирования контента с участием публичных персон, покинувших страну, уже встречались на российском ТВ.

Ранее Яна Поплавская дала совет всем свекровям.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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